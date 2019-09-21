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Sigaraya yeni yasaklar geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Flaş elektronik sigara kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigarada yeni yasakların sinyalini verdi. Erdoğan, ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamada araç içinde şoförün de yolcunun da sigara içemeyeceğini söyledi

Sigaraya yeni yasaklar geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Flaş elektronik sigara kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sigara yasakları konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Şimdi bakıyorum, takside aracı kullanan sigara içiyor. İşaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de arkada oturan da sigara içemeyecek. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir düzeyde gideceğiz. Ben hala paket toplamayı bırakmadım. Bu noktada medya bize yardımcı olması lazım. Bir de elektronik sigara hikayesi var. Elektronik sigara neymiş dudak alışkanlığıymış zararı yokmuş. Onda da nikotin var. Gümrükte de bazı sıkıntılar var. Çok daha yoğun bir savaşın içine girip onlara da çok daha yüksek vergiler koyarak işi çözeceğiz. Nargile konusunda da mücadelemiz sürecek. Nargile sigaradan daha zararlıdır. "

ulusal.com.tr

Etiketler; #sigara #Elektronik sigara #sigara yasağı #cumhurbaşkanı #recep tayyip erdoğan
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