Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak
2 bin 200 komiser yardımcısı alınacak

Snapchat hisseleri ilk halka arz fiyatının altına düştü

Dünyaca ünlü mobil mesajlaşma uygulaması Snapchat'i oluşturan "Snap" adlı firmanın hisseleri şirketin ilk halka arz edildiği fiyatın altına geriledi.

Snapchat hisseleri ilk halka arz fiyatının altına düştü

New York borsasında işlem gören Snap firmasının hisse başına değeri bugün 15,44 dolara kadar gerilerken, yüzde 8,9 kayıpla 15,47 dolardan günü tamamladı. 

Böylece, Snap'in hisse değeri 17 dolar olan ilk halka arz edildiği fiyatın (IPO) altına düştü. Ayrıca, firmanın piyasa değeri de 18 milyar dolara geriledi.

2 Mart'taki IPO'sunda firmanın hisseleri 17 dolardan satışa sunulduktan sonra 2 saat içinde 25,75 dolara çıkarak yüzde 51 prim yapmıştı.

Aynı gün, Snap'in piyasa değeri yaklaşık 36 milyar dolar olurken, şirket piyasa değeri 11 milyar doları bulan Twitter'ı geride bırakmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #snapchat #hisse #mobil mesajlaşma uygulaması
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Venus Williams yarı finalde
Sonraki Haber
6 ilde FETÖ operasyonu: 14 astsubaya gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.