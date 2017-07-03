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Soğukgöze Barajı yıl sonuna yetiştirilecek

"Bayburt ekonomisine önemli katkı sağlayacak Soğukgöze Barajı'nın yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedeflenmektedir"

Soğukgöze Barajı yıl sonuna yetiştirilecek

Bayburt'ta inşa edilen Soğukgöze Barajı'nda yüzde 28 fiziki gerçekleşme sağlandığı ve barajın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bölge müdürlüğünün hayata geçirdiği projelerle bölge illerinin mümbit topraklarını su ile buluşturduğu ifade edildi.

Bu kapsamda Bayburt merkezdeki Güçlüyolu Deresi üzerinde inşa edilen ve tamamlandığında 2 bin 200 dekar zirai tarım arazisini sulayacak Soğukgöze Barajı'nda çalışmaların bütün hızıyla devam ettiği vurgulanan açıklamada, DSİ 22. Bölge Müdürü Oğuz Kasap'ın çalışmaları yerinde denetleyerek, yüklenici firma temsilcisinden bilgi aldığı, inşaatta gelinen son durumu beraberindeki heyet ile istişare ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek ve yüzde 28 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı Soğukgöze Göleti'nin, temelden 35 metre yükseklikte olacağına işaret edilerek, 0,241 hektometreküp gövde hacmiyle Bayburt ekonomisine önemli katkı sağlayacak Soğukgöze Barajı'nın yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Soğukgöze Barajı #DSİ 22. Bölge Müdürlüğü #DSİ
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