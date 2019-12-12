Son 2 ayda 45 lira zam
2019 yılının başında 110 lira olan iç fıstığın kilosu 180 lirayı buldu. Son 2 ayda iç fıstığa 45 lira zam yapıldığını söyleyen baklava üreticileri durumdan rahatsız. Hatta önlem alınmazsa Ramazan ayına kadar fiyatların 250 lirayı bulabileceğini söylüyorlar.
EKONOMİ 12.12.2019, 18:36
Baklavaların vazgeçilmezi iç fıstığın kilosu son yapılan zamlarla 180 liraya ulaştı.
2019 yılının başında 110 lira olan iç fıstık fiyatları ilk olarak baklava üreticilerini etkiliyor.
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, son 2 ayda fiyatların 45 lira zamlandığını söyledi.
Yıldırım, "Önlem alınmazsa ramazan ayına doğru iç fıstık fiyatları 250 lirayı bulabilir."dedi.
Artış nedeni olarak stokçuları işaret eden baklava üreticileri, sektörün sıkıntıya düşebileceğini belirtti.
ulusal.com.tr
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