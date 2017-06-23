BKM Genel Müdürü Soner Canko, son 5 yıllık dönemde kartlı ödemelerde yüzde 80 artış kaydedildiğini, bu yıl anneler gününde ise tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, son 5 yıllık dönemde Türkiye'de kartlı ödemelerin gelişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Beş yıl önce banka kartı sayısının 87 milyon, kredi kartı sayısının 53 milyon olmak üzere toplam kart sayısının 140 milyon olduğunu belirten Canko, bugün banka kartı sayısının 124 milyon, kredi kartı sayısının 60 milyon olmak üzere toplam 184 milyon karta ulaşıldığını ifade etti.



Canko, 2012 yılında toplam 2,9 milyar adet kartlı alışveriş işlemi ile 346 milyar liralık ödeme yapıldığını, son 1 yıla bakıldığında ise 4,4 milyar adet işlemde yaklaşık 615 milyar liralık ödeme gerçekleştirildiği bilgisini verdi.



ATM SAYISI 49 BİNE ÇIKTI



Son beş yılda kartlarla yapılan ödeme tutarındaki artışın yüzde 80'e dayandığını söyleyen Canko, beş yıl önce yaklaşık 2 milyon adet olan kart kabul noktası/POS'un bugün yaklaşık 2,35 milyon adeta ulaştığını ve aynı dönemde ATM sayısının da 34 bin'den 49 bine çıktığını aktardı.



Canko, 2012 yılında toplam 25 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme yapılırken, bu tutarın toplam kartlı ödemelerin yüzde 7'sini oluşturduğunu kaydetti. Son bir yıla bakıldığında ise yaklaşık 78 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleştirildiğini ifade eden Canko, toplam kartlı ödemeler içindeki internetten ödeme payının ise yüzde 13'e yükseldiğini ifade etti.



BKM Genel Müdürü Canko, 2012'de hanehalkı harcamalarındaki kartlı ödemelerin payının 35 seviyesindeyken, bugün bu oranın yüzde 39 seviyesine çıktığını belirtti.



Temassız ödemelerle ilgili de bilgi veren Canko, "5 yıl önce yılda yaklaşık 27 milyon adet işlemde toplam 150 milyon TL'lik işlem yapılırken, son 1 yılda yaklaşık 60 milyon işlemde 1,3 milyar TL temassız kartlı ödemenin yapıldığını görüyoruz." dedi.



ÇEK-SENETİN YERİNİ TİCARİ KREDİ KARTLARI ALIYOR



Canko, son yıllarda önemi hızla artan ve çek-senet gibi geleneksel ödeme araçlarının yerini alan ticari kredi kartları ile ödemelerin hızlı büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekti.



Esnafa büyük kolaylık sağlamaya devam eden ticari kredi kartı adedinin 5 yıl önce 1,5 milyon iken, bugün 2 katından fazla artış göstererek 3,5 milyon adede ulaştığını dile getiren Canko, ödeme tutarında da aynı ivme gözlemlenirken, 5 yıl önce toplam kredi kartı ödemeleri içerisinde yüzde 11 payı bulunan ticari kredi kartlarının bugün yüzde 21 paya ulaştığını aktardı.



Canko, bireysel kredi kartlarına göre daha hızlı büyüyen ticari kredi kartlarının bugün gelinen noktada her 5 TL'lik kredi kartı ödemesinin 1 TL'sinde yer aldığını ifade etti.



ANNELER GÜNÜNDE REKOR KIRILDI



Özel günlerin kart kullanımına nasıl yansıdığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soner Canko, "Bu yıl Anneler Gününde ilk defa işlem rekoru kırıldı. BKM sistemlerinden geçen işlemleri incelediğimizde daha önceki rekorların genelde Ramazan ya da Kurban Bayramlarının arife günlerinde kırıldığı görülüyor. Bu yıl Anneler Gününün yaptığı sürprizin Ramazan Bayramı arife gününde bozulup yeni rekorun kırılıp kırılmayacağını yakından gözlemleyeceğiz." diye konuştu.



Canko, kartlı ödemelerin sektörel dağılımına bakıldığında bugün en fazla harcamanın yüzde 19 ile market ve AVM sektöründe olduğunu belirtti.



Benzin ve yakıtta yüzde 9, giyim ve aksesuarda yüzde 8, çeşitli gıdada yüzde 7 ve elektronik eşyada yüzde 6 pay ile en fazla kartlı ödemenin yapıldığı sektörler olarak göze çarptığını aktaran Canko, sözlerini şöyle tamamladı:



"2012 yılına baktığımızda bu dağılımın market ve AVM yüzde 14, benzin ve yakıt yüzde 12, giyim ve aksesuar yüzde 8, elektronik eşya yüzde 8 ve çeşitli gıda yüzde 7 paya sahip olduğu görülüyor. En fazla harcamanın yapıldığı ilk 5 sektörün toplam içindeki payı yüzde 49 olurken ve değişmezken, market ve AVM harcamalarının 5 yıl öncesine göre yüzde 14 olan payının yüzde 19'a çıktığını ve benzin yakıt harcamalarının yüzde 12 olan payının yüzde 9'a gerilediğini görüyoruz. Yüzde 8 olan elektronik eşya payı ise yüzde 6'ya gerilemiş bulunuyor."/Milliyet