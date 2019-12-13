Son dakika 13 Aralık 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri... EYT'nin maliyetinde Cumhurbaşkanı detayı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin maliyetine dair tartışma devam ediyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin maliyetindeki bir detayı aktardı.

EYT'lilerin maliyetinin 1 milyar 600 milyon olduğunu belirten Erdursun, bu miktarın Cumhurbaşkanı bütçesinin yarısı kadar olduğunu söyledi.

2020 Cumhurbaşkanı bütçesinin 3 milyar 152 milyon olduğunu ifade eden Erdursun, şunları paylaştı:

"2020’de EYT’ye verilecek para yok! Verilirse ekonomi çöker! peki ekonomiyi çökertecek bu para (EYT Maliyeti) kaç ₺? 1 Milyar 600 Milyon! Cumhurbaşkanı bütçesinin yarısı kadar, 2020 Cumhurbaşkanı Bütçesi 3 milyar 152 milyon...

Sayın Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 'En az 10 kombinasyon denedik EYT'nin maliyetine çare üretemedik' dedi! Gerçekten merak ediyorum bu kombinasyonları EYT'lilerle paylaşacakmısınız! Paylaşın hep birlikte mağduriyete çare üretelim! Akıl akıldan üstündür..."

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