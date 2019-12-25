Son dakika 2020 asgari ücret zammı haberleri... Asgari ücret için kim ne istiyor?

Milyonların merakla beklediği asgari ücretin kesinleşeceği tarih netleşti. Taraflar 26 Aralık Çarşamba günü son kez masaya oturacak.

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret maratonunda sona gelindi. 2 Aralık’ta başlayan görüşmelerde işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil etti. Görüşmelere hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katıldı.

Peki, 3 toplantı yapan işçi ve işveren tarafları görüşmelerde neler talep etti?

39 yıl sonra ilk kez diğer konfederasyonlarla görüşerek hareket den Türk-İş, masaya 2 bin 578 lira rakamını getirdi. İşçi tarafının kırmızı çizgi ilan ettiği rakama karşılık işveren net bir rakam telaffuz etmedi. İşveren, asgari ücret devlet desteğinin 100 liradan 200 liraya çıkartılmasını istedi.

Görüşmelerde işçi tarafının bir diğer talebi de asgari ücretliden vergi alınmaması oldu.

Yapılan toplantıların ardından asgari ücrette artık son viraja girildi. 26 Aralık perşembe günü saat 14’te yapılacak son toplantının ardından taraflar kameraların karşısına geçecek.

2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklayacak.

Peki, milyonların heyecanla beklediği toplantı öncesi asgari ücrete ilişkin vatandaş ne diyor?

HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: UĞUR PİDECİ

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