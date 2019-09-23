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SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! AK Parti kaynaklarından emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugünkü 'Yaşa takılanların gerçek sayısı ne kadar?' başlıklı yazısında emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti konusunda AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaştı. Polat, "Ak Parti kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre emeklilikte yaşa takılanlardan 150 bin civarın da kişinin emekli olacağını söylüyorlar" dedi

SON DAKİKA 23 EYLÜL 2019 PAZARTESİ HABERLERİ! AK Parti kaynaklarından emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Anayurt gazetesi yazarı Murat Polat, bugün 'Yaşa takılanların gerçek sayısı ne kadar?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

AK Parti kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Polat, kaynaklarının emeklilikte yaşa takılanlardan 150 bin civarında kişinin emekli olacağını söylediğini aktardı.

Murat Polat, şunları yazdı:

"Emeklilikte yaşa takılanlar için bir çalışma başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurmaylarına talimat vererek yaşa takılanların sorunları  hakkında  maliyetin çıkarılmasını ve devlete ne kadar yük getireceğini ve  onunla ilgili bir hesap yapılmasını istedi. Ak Parti kaynaklarımdan edindiğim bilgiye göre emeklilikte yaşa takılanlardan 150 bin civarın da kişinin emekli olacağını söylüyorlar.

Kurmayların yaptığı çalışmada 1999 yılından öncesi baz alınacak bu da tahmini rakam olarak 150 bin civarında olduğunu söyleniyor.

Daha önce eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in döneminde emeklilikte yaşa takılanların sayısı net olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.

Çelik döneminde 300 bin civarın da kişi yaşa takılıyordu.

Muhalefet milletvekilleri o dönem emeklilikte yaşa takılanların sayısını bakan Çelik’e sormuştu verilen sayı o dönemlerde bu rakamlardı.

Şimdi hükümet 1999 yılından önce mağdur olanları emekli etmeyi düşünüyor.

Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar bu sayıyı kabul eder mi bilmiyorum gerçekten ülkemizde 150 bin kişi emeklilikte yaşa takılıyor mu bunu iyi araştırmak gerekir.

Çünkü bazı hesaplara göre 700 civarında kişi yaşa takılıyor.

Tabi bunu yetkililer araştıracak 1999 yılından önceyi mi kapsayacak yoksa 1999 dan sonraya mı  kapsayacak buna çalışma ve aile bakanlığı karar verecek.

Önemli olan emeklilikte yaşa takılanların sorunları mecliste gündeme gelsin artık bu mağduriyete son verilsin.

Çünkü muhalefet seçim meydanlarında emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi için seçim malzemesi yapılmıştı ancak bu güne kadar hiç bir yol alınmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu mağduriyetlerin giderilmesi için araştırma yapılmasını istedi.

Emeklilikte yaşa takılanların gözü şimdi hükümette .

Emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu ve Çalışma bakanlığı yetkililerinin en kısa zamanda bir araya geleceğini umut ediyorum."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #anayurt gazetesi #murat polat #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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