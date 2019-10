Sosyal Güvenlik Kurumu SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, "Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle SGK’dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var. 65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1913,37 TL almanız çok kolay." dedi

"Devlet, emekliliği bulunmayan yaşlı vatandaşlara herhangi bir sigorta primi ödemesine gerek kalmadan sosyal yardımlar yapmaktadır. Bu kapsamda her yıl devlet bütçesinden bu yardımlar için kaynak ayrılmaktadır. Bağlanan aylıklar da her yıl artırılmaktadır.Hiç çalışmanız yoksa daha doğrusu SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı priminiz yoksa ya da emeklilik için yeterli primlerinizin olmaması nedeniyle SGK’dan emekli olamıyorsanız üzülmeyin bunun da yolu var.65 yaşına gelmiş iseniz kadın-erkek fark etmiyor her 3 ay için devletten karşılıksız 1913,37 TL almanız çok kolay.Tamamen karşılıksız olan devletin bu yardımlarından faydalanmak için resmî ikametgâhınızın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bir dilekçe ile T.C. Kimlik Numarası içeren bir nüfus cüzdanları ile başvurmanız gerekmektedir.Başvurunuz üzerine;Türk vatandaşı olmanız ve 65 yaşını doldurup doldurmadığınızKendiniz ve eşiniz dikkate alınmak suretiyle kişi başına düşen ortalama aylık geliriniz, (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden) 609,67 TL’den az ise, 65 yaş aylığı bağlanacaktır.Hâlen 3 ayda bir toplu ödeme şeklinde yapılmaktadır.Sağlıktan bedava faydalanma imkânı da olacakYine yapılacak gelir testi sonucu (asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden) geliri 609,67 TL’den az olanlar bedava SGK’nın sağlık yardımlarından da faydalanma imkânı tanınmaktadır.Diğer yardımlardan da genel olarak muhtaçlık kriteri ve resmî ikametgâhın bulunduğu il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru gerekmektedir.Kişinin yaşlılık ya da hastalık nedeniyle bizzat başvurma imkânı yoksa ailesinden 18 yaş üstü bir aile bireyi de onun yerine başvurabilir.65 yaş aylığı alanların adres değişikliği olması hâlinde bu durumu aylık aldıkları vakfa bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bağlanan aylıklar kesilmektedir.Bir yıl içerisinde başvuruda bulunulması ve yeni adresini Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına bildirmesi neticesinde Mütevelli Heyeti tarafından aylık alma şartlarını sağlamaya devam ettiğini tespit edilirse vatandaş 2022 aylığında tekrar faydalanabilir ve alamadığı aylıklar kendisine verilir.Ödeme dönemlerinden önce merkezî sistemden kontrolü yapılan vatandaşın çalışmak olduğuna dair SGK kaydı görülürse 2022 sayılı Kanun kapsamında verilen aylığı feshedilir. Ayrıca bu kesme işlemi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı tarafından Mütevelli Heyeti kararı ile yapılabilir."