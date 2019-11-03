Son dakika 3 Kasım 2019 EYT haberleri! MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Çay TV'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusu uzun süredir gündemden düşmüyor.

MHP'li Enginyurt, EYT ile ilgili açıklama yaptı.

Enginyurt, şunları söyledi:

"EYT'liler, dilenci değildir. EYT'liler, devletin 1990 yılında sözleşme yapıp '25 yıl çalışırsan emekli olacaksın' deyip işe giren ve bundan dolayı da 25 yıl çalışıp emekli olmayı hayal ederek 25 yıl primini ödeyen 30 yıl primini ödeyen ama 99 yılında çıkan bir yasanın kanun geriye hiç işlememesine rağmen ilk defa kanunun geriye işletilerek yıllar boyu süren emeğin gasbıdır.

İşte EYT'liler diyor ki 'Biz bu gasp edilen hakkımızın iadesini istiyoruz. Devlet bizimle sözleşme yaptı. Devletimize güvendik.' diyorlar.

EYT'li arkadaşlar, 40-50 yaşında emekli olma talebinde değiller.

90 yılında girdikleri işe, devlet o gün '25 yıl çalışarak emekli olursunuz' diye sözleşme yaptığı için sözleşmenin gereğini istiyorlar, haklarını istiyorlar.

Buna bir çözüm üretin."

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