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Son dakika 3 Kasım 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan sert açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "EYT'ye 'ERKEN' demek tam anlamıyla VİCDANSIZLIKTIR" dedi

EKONOMİ 03.11.2019, 09:03 03.11.2019, 09:03
Son dakika 3 Kasım 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan sert açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli bir açıklama yaptı.

Özüpak, şunları belirtti:

"TAG ETKİNLİĞİ

1 Kasım CUMA 

Saat 21:00

Bizler; 1999 tarihinde 4447 sayılı Yasanın geriye işletilmesi sonucu elimizden alınmış KAZANILMIŞ YASAL HAKKIMIZI, geciktirilmiş EMEKLİLİĞİMİZİ talep edenleriz.

EYT'ye 'ERKEN' demek tam anlamıyla VİCDANSIZLIKTIR."

ulusal.com.tr

#Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #gönül boran özüpak
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