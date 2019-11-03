Son dakika 3 Kasım 2019 Pazar EYT bugün haberleri... Ekrem Sarısu: EYT yasası onları kapsayacak
Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, bir yurttaşın emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorusuna verdiği yanıtta, çıkması durumunda EYT yasasının kimleri kapsayacağı ve kimlerin yasadan yararlanamayacağını açıkladı
Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, bir vatandaşın gelen emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorusuna yanıt verdi.
Gelen soruda "1974 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2 Nisan 1997. Toplam 7350 gün prim ödemem var. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) çıkarsa hangi tarihte emekli olurum?" ifadeleri kullanıldı.
"ÇIKARSA EYT YASASI ONLARI KAPSAYACAK"
Ekrem Sarısu'nun cevabı şu şekilde:
"Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
Maliye Bakanı gündemlerinde EYT olmadığını açıkladı.
Zaten 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 2 Nisan 2022’den önce çıkacak bir EYT’den yararlanamazsınız.
Çünkü çıkarsa EYT yasası; emeklilik için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayıp, emekli olunacak yaşın dolmasını bekleyenleri kapsayacak."
ulusal.com.tr
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