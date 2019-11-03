Son dakika 3 Kasım 2019 Pazar EYT haberleri... Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği'nden duyuru: Bu pazar kimselere randevu vermeyin
Bu pazar günü Kocaeli Gebze Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) açılıyor. EYT Derneği Başkanı Mustafa Avcı, "Bu pazar kimselere randevu vermeyin. Hak ve alınterimiz için bu hafta pazar günü Gebze'de olacağız" dedi
3 Kasım 2019 Pazar günü Kocaeli Gebze Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) açılıyor.
"BU PAZAR KİMSELERE RANDEVU VERMEYİN"
Açılış ile ilgili EYT Derneği'nden çağrılar geliyor.
EYT Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, şu çağrıyı yaptı:
"BU PAZAR KİMSELERE RANDEVU VERMEYİN.
HAK VE ALINTERİMİZ İÇİN BU HAFTA PAZAR GÜNÜ GEBZE'DE OLACAĞIZ. EYT GEBZE DERNEĞİMİZİN AÇILIŞINDA MAĞDURİYETİMİZİ ANLATIP, HAKLILIĞIMIZI HAYKIRACAĞIZ.
03.11.2019 PAZAR... SAAT 13:00"
EYT Derneği İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da Gebze'de namuslu hak arayışına devam ettiklerini belirterek "Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşları arasında yerini almaya hazırlanan derneklerimize destek olalım" ifadelerini kullandı.
ulusal.com.tr
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