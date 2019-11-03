Son dakika 3 Kasım 2019 Pazar haberleri! Yeni Peugeout 508'in Türkiye fiyatı ne kadar? Peugeout 508 fiyat listesi belli oldu mu?

Peugeot Tasarım Direktörü Gilles Vidal, araç ile ilgili "'Peugeot Exalt' ve 'Peugeot Instinct' gibi en yeni konsept otomobillerimizde hayat bulan tüm tasarım değişiklikleri, Yeni Peugeot 508'de daha da gelişmiş olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

Peugeot i-Cockpit ile kontrolü ele alın. Kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş konfigüre edilebilir dijital gösterge paneli ve 10" HD kapasitif dokunmatik ekrani ile çevik ve geniş görüş açılı bir sürüş pozisyonunun keyfini çıkarmaya hazır mısınız? Aracın kumanda işlevlerine tek dokunuşla erişmenizi sağlayan şalter tipi piyano tuşlar ile dokunmanın hissini yeniden keşfedin.

Yeni Peugeot 508, en yeni nesil benzinli 1.6 PureTech ve 1.5 BlueHDi dizel motorlarla donatıldı.

YENİ PEUGEOT 508, en yeni nesil PureTech benzinli motorlarıyla gelişmiş bir yakıt ekonomisi, sürüş keyfi ve yüksek performans sunar.

Peugeot’ya özgü BlueHDi motor teknolojisi; yüksek performansı ve düşük emisyon değerlerini birlikte sunar.

Yeni EAT8 otomatik şanzıman, yeni "Shift and Park by wire" elektrikli vites değiştirme sistemii ve direksiyon kolonuna bağlı pedallar sayesinde hızlı ve yumuşak vites geçişleri sunuyor.

Geniş bir teknolojik donanım yelpazesi sunan yeni Peugeot 508'de Gelişmiş Sürücü Destek Sistemlerii bulunuyor. Markanın bu yeni nesil sistemleri güvenliği artırıyor, manevralarınızda size yardımcı oluyor. Hem çevre koşullarını hem de yol koşullarını daha iyi anlamanızı ve öngörmenizi sağlıyor.

Gece karanlığında veya yetersiz görüş koşullarında, kızılötesi kameraya sahip Night Vision teknolojisi yayalar ve hayvanlar da dahil olmak üzere aracın önündeki engelleri algılıyor. Görüntü görüş alanınızdaki dijital gösterge panelinde gösteriliyor. Sesli bir alarm ile sizi uyarıyor.

YENİ 2019 PEUGEOT 508 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR

2019 Peugeot 508, lansmana özel 210 bin TL başlangıç fiyatıyla sürücülerin karşısında yerini alıyor.

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