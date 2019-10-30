Son dakika 30 Ekim 2019 haberleri... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Habertürk TV'de emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda değerlendirmelerde bulundu.

CHP'li Özel şunları söyledi:

"Önce sayın Erdoğan'a söyleyelim. 50 yaşında emeklilik olmaz diyor ya. Sayın Erdoğan siz kaç yaşında emekli oldunuz? Cevap veriyorum. Kendisi 46 yaşında emekli oldu. 46 yaşında milletvekilliğinden emekli oldu. Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı yanında milletvekilliği emekli maaşı alıyor musunuz? Alıyor, iki maaş alıyor.

EYT'ye iki eleştirisi var beyefendinin. Bir, çok erken diyor 50. Kendisi 46'da olmuş. İki, bunlar daha sonra başka iş bulurlarsa çift dikiş olur diyor. Kendisi de çift dikiş sarayda etrafında bulunan herkes de çift dikiş. Bu, AKP'nin meseleyle ilgili sorumluluğu ve sorumsuz dili, hakkaniyetsizliği.

Bir de MHP'nin var. Bakın, 24 Haziran 2018 seçimlerinde bütün partiler halkımızdan oy istediler. Meclis'e 9 siyasi parti girdi. Bunların üzerinde en çok uzlaştığı konu, emeklilikte yaşa takılanlar. AK Parti hariç geri kalan bütün partilerin sözü, emeklilikte yaşa takılanlardı."

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