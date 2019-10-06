Rusya'dan ABD'ye protesto notası
Rusya'dan ABD'ye protesto notası
HDP'lilere tepk
HDP'lilere tepk
Şehit İsmail Türk son yolculuğuna uğurlandı
Şehit İsmail Türk son yolculuğuna uğurlandı
ABD'den 'daha net açıklama' talebi
ABD'den 'daha net açıklama' talebi

Son dakika 6 Ekim 2019 Pazar EYT haberleri...AK Parti'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili yaptığı yeni açıklamada "Bir çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanımız, Vedat hocayı görevlendirdi. Bir hazırlık yapılıyor. Bir orta yol bulunacak. Kademeli olur belki." dedi

Son dakika 6 Ekim 2019 Pazar EYT haberleri...AK Parti'den son dakika emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

AK Parti kurucusu ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bizim TV'ye konuşan Burhan Kuzu, şunları söyledi:

"Bu sorun, bizim getirdiğimiz bir sorun değil. 

6.5 milyon insan var söylediğiniz kapsam içerisine giren. 

Bir çalışma yapılıyor. 

Cumhurbaşkanımız, Vedat hocayı görevlendirdi. 

Bir hazırlık yapılıyor. 

Onlarla da görüşmüş, onlardan bilgi alınmış. 

Bir orta yol bulunacak. 

Kademeli olur belki."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #burhan kuzu #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Önceki Haber
Çökme tehlikesi olan bina için yıkım kararı
Sonraki Haber
İbrahim Kalın, Robert O'brien ile tefon görüşmesi yaptı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.