Son dakika 6 Kasım 2019 Salı haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu SGK başmüfettişi, emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşın o sorusunu yanıtladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettişi İsa Karakaş, sosyal medya hesabında emeklilikte yaşa takılan EYT'li bir vatandaşın sorusunu yanıtladı.

"YAŞ BEKLENİRKEN BU İKRAMİYEYİ ALAMIYORUZ"

EYT'li yurttaş, "İsa bey, BANKA ÇALIŞANLARI ilk Emekli maaşları birlikte İKRAMİYE alıyor. YAŞ BEKLENİRKEN bu ikramiyeyi alamıyoruz. Çünkü sandık diyor ki; Yaşa daha çok var, bu arada başka Kurumdan emekli olursanız bunu haketmezsin" ifadelerini kullandı.

SGK BAŞMÜFETTİŞİNİN YANITI

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş da soruyu yanıtladı.

Karakaş, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba, 4857 sayılı i̇ş kanuna tabi̇ olanlar açısından bi̇r ayrım yok.

Beli̇rttiği̇ni̇z gi̇bi̇ yaş dışındaki şartlar varsa kıdem tazmi̇natının ödenmesi̇ gereki̇r.

Yıllardır ağır-yıpratıcı şeki̇lde çalışan banka emekçi̇leri̇ni̇n mağdur edi̇lmemesi̇ gereki̇r."

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