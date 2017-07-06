Bakan Müezzinoğlu, kıdem tazminatı başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendi:Uzlaşma ortamını yakalayamazsak, kıdem tazminatı hususunu kamuoyu önünde tartışamayacağız." "Gençlere istihdam için 3 yıllık bir eylem planımız var. Genç girişimciye teşvik vereceğiz." "Teşviklerin hedef kitlesi genişledi, yeni kurulan firmalar da yararlanacak.İstihdam için 3 ay sigortasız çalışma şartını 10 güne indiriyoruz."

0 0 0 0