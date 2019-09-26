Benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.
ARAMCO'YA YAPILAN SALDIRI
Akaryakıtta, Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Aramco'ya yapılan saldırı sonrasında zam yönlü ibre, indirime döndü.
Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor.
YENİ BENZİN FİYATLARI
24 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması durumunda İstanbul’da 7.11 olan benzinin litre fiyatı 6.87 TL'ye düşecek. Ankara’da ortalama 7.20 TL olan benzinin litre fiyatı 6.96 TL’ye, İzmir’de ise 7.18 TL’den 6.94 TL’ye inecek.
ulusal.com.tr
Benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. 24 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması durumunda İstanbul’da 7.11 olan benzinin litre fiyatı 6.87 TL'ye düşecek. Ankara’da ortalama 7.20 TL olan benzinin litre fiyatı 6.96 TL’ye, İzmir’de ise 7.18 TL’den 6.94 TL’ye inecek
Benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.