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Son dakika! Benzin fiyatlarında indirim yapılacak (İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları)

Benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. 24 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması durumunda İstanbul’da 7.11 olan benzinin litre fiyatı 6.87 TL'ye düşecek. Ankara’da ortalama 7.20 TL olan benzinin litre fiyatı 6.96 TL’ye, İzmir’de ise 7.18 TL’den 6.94 TL’ye inecek

Son dakika! Benzin fiyatlarında indirim yapılacak (İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları)

Benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.

ARAMCO'YA YAPILAN SALDIRI

Akaryakıtta, Suudi Arabistan'ın devlet şirketi Aramco'ya yapılan saldırı sonrasında zam yönlü ibre, indirime döndü. 

Benzinde, bu gece 25 kuruş indirim bekleniyor.

YENİ BENZİN FİYATLARI

24 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması durumunda İstanbul’da 7.11 olan benzinin litre fiyatı 6.87 TL'ye düşecek. Ankara’da ortalama 7.20 TL olan benzinin litre fiyatı 6.96 TL’ye, İzmir’de ise 7.18 TL’den 6.94 TL’ye inecek.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin fiyatları
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