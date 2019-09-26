Benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Söz konusu indirimin 24 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak. 24 kuruşluk indirimin pompa fiyatlarına yansıması durumunda İstanbul’da 7.11 olan benzinin litre fiyatı 6.87 TL'ye düşecek. Ankara’da ortalama 7.20 TL olan benzinin litre fiyatı 6.96 TL’ye, İzmir’de ise 7.18 TL’den 6.94 TL’ye inecek

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