Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri! "EYT çıkarsa yararlanırsınız"

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, bir yurttaştan gelen emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorusuna verdiği yanıtta, "Gündemde yok ancak EYT çıkarsa yararlarlanırsınız" ifadelerini kullandı.

Sarısu'ya gelen soru ve verdiği yanıt şu şekilde:

"SORU: 1 Mart 1971 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 18 Ağustos 1990 olup 5739 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca bir EYT yasası çıkarsa faydalanabilir miyim?

CEVAP: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de, 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı gündemlerinde EYT olmadığını açıkladı. Ancak yine de bir EYT çıkarsa, süre ve prim tamamlayıp yaşı beklediğinizden siz de yararlanırsınız."

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