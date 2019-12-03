Son dakika: Enflasyon çift haneli rakamlara yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.56 oranında arttı.

Ekim ayına göre ise enflasyon yüzde 0.38 yükseldi.

Yüzde 16.65'lik fiyat artışı ile en fazla zamlanan ürün domates oldu. Fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 31.49'luk düşüşle ile portakal oldu.

Yıllık enflasyon yüzde 8.55'le ekim ayında tek haneye inmişti, Kasım ayı verileriyle birlikte enflasyon tekrar çift haneye yükselmiş oldu.

ulusal.com.tr