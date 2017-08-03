Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 0,15, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,72 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,79, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 15,45 oldu.



Tüketici fiyatları bazında temmuzda en yüksek fiyat artışı yüzde 86,67 ile PTT koli gönderme ücretinde olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 39,66 ile karpuzda görüldü