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Son dakika: Esnafın kredi borçları yeniden yapılandırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırıldığını açıkladı. Bakan Tüfenkci, ayrıca, gecikme faizlerinin silindiğini ve icra işlemlerinin sonlandırıldığını belirtti

Son dakika: Esnafın kredi borçları yeniden yapılandırılıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

Bakan Tüfenkci, ayrıca, gecikme faizlerinin silindiğini ve icra işlemlerinin sonlandırıldığını belirtti.

Etiketler; #gümrük #ticaret #esnaf
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