Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırıldığını açıkladı. Bakan Tüfenkci, ayrıca, gecikme faizlerinin silindiğini ve icra işlemlerinin sonlandırıldığını belirtti

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borçlarının yeniden yapılandırıldığını açıkladı.



Bakan Tüfenkci, ayrıca, gecikme faizlerinin silindiğini ve icra işlemlerinin sonlandırıldığını belirtti.