Son dakika EYT haberleri... SGK müşavirinden emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

SGK müşaviri Ali Duman'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusuna dair açıklama geldi.

Ali Duman, şunları belirtti:

"EYT konusu Sn. Cumhurbaşkanımıza belli ki yanlış aktarılmış. EYT asla Erken Emeklilik değildir.

SGK kanununa göre emekli çalışanlara yönelik SGDP'li çalışma mevcuttur. Kisi emekli olsa dahi yasal olarak calışabilir. Bircok Milletvekilimiz hem emekli hemde çalışmaya devam etmektedir.

Tüm Dünya'da kabul gören Hukuk ilkesi gereği Aleyhte çıkan bir yasa geriye dogru işletilemez. Buna sebep EYT her daim haklılığını koruyacaktır ve hakkını aramakta her vatandaş gibi özgürdür.

20 yıl, 25 yıl alın terini emeğini dökmüş bir çalışan; Vergisini, SGK primini eksiksiz ödediği halde hakkını alabilmesi için daha ne yapması lazım. Devlet her zaman Millet'i için vardır."

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