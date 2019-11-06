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Son dakika EYT mesajı! Meclis'te emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması ve emekli maaşlarına intibak zammı müjdesi gelecek mi

Emekliler maaşlarına intibak zammı müjdesi bekliyor. Emekli maaşlarına intibak zammı müjdesi gelecek mi? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. CHP'li Ömer Fethi Gürer'in intibak düzenlemesi kanun teklifi dün görüşülerek reddedildi. Gürer, "EYT kanun teklifimin ret edilmesinde olduğu gibi AKP oyları ile ret edildi.Emekliler arası maaş farkı yanında emekli aylıklarının düşüklüğünü,düzeltilmesi gerektiğini bir  kez daha dile getirdim" dedi

EKONOMİ 06.11.2019, 10:00
Son dakika EYT mesajı! Meclis'te emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması ve emekli maaşlarına intibak zammı müjdesi gelecek mi

Dün saat 17.00 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in emekliler için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunmuş olduğu intibak yani 2000 sonrası ve öncesinde emekli olanların maaşlarındaki eşitsizliğin düzenlenmesi konusundaki kanun teklifi, Genel Kurul gündeminde görüşülerek oylandı.

Oylama sonucunu paylaşan Gürer, emeklilere intibak düzenlemesi için kanun teklifinin doğrudan genel kurula geldiğini belirterek AK Parti oyları ile teklifin reddedildiğini açıkladı.

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT kanun teklifi gibi intibak teklifinin de reddedildiğinin altını çizen CHP'li Gürer, emekliler arası maaş farkı yanında emekli aylıklarının düşüklüğünün ve düzeltilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdiğini aktardı.

ÖMER FETHİ GÜRER'DEN EYT MESAJI

CHP'li vekil Gürer, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti için de şu mesajı paylaştı:

"#Eytİçin10DakikaKaranlık

Binlerce emekçi haklı mücadelerinde ses oldular.

10 dakika karanlıkta yıldız olacaklar.

Binlerce yıldız karanlığı aydınlatacak.

Umarım duyan ama duymamış gibi yapanların da gözleri görür."

ulusal.com.tr

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