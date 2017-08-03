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Son dakika haberi: Dev rüzgar enerjisi ihalesini kazanan belli oldu

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA ihalesinin kazananı belli oldu!

Son dakika haberi: Dev rüzgar enerjisi ihalesini kazanan belli oldu

Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları YEKA)ihalesinin kazananı belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, bin megavatlık Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesini 3,48 dolar sent/kilovatsaat ile en düşük teklifi veren Siemens-Türkerler-Kalyon ortak girişim grubu kazandı.

 

Etiketler; #YEKA #Enerji Kaynak Alanları
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