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Son dakika haberi: Dolarda flaş gelişme! Yükselişte

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, avro 6,3380 liradan işlem görüyordu. Dolar, 5.77 lira seviyesine çıktı

EKONOMİ 27.11.2019, 17:43
Son dakika haberi: Dolarda flaş gelişme! Yükselişte

Dolar/TL kuru, 5.77 lira seviyesine çıktı.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1009, sterlin/dolar paritesi 1,2862 ve dolar/yen paritesi 109,16 düzeyinde seyrediyordu.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, avro 6,3380 liradan satılıyordu.

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.458,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,11 dolardan işlem görüyordu.

ulusal.com.tr

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