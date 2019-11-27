Son dakika haberi: Dolarda flaş gelişme! Yükselişte
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, avro 6,3380 liradan işlem görüyordu. Dolar, 5.77 lira seviyesine çıktı
EKONOMİ 27.11.2019, 17:43
Dolar/TL kuru, 5.77 lira seviyesine çıktı.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1009, sterlin/dolar paritesi 1,2862 ve dolar/yen paritesi 109,16 düzeyinde seyrediyordu.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, avro 6,3380 liradan satılıyordu.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.458,94 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 64,11 dolardan işlem görüyordu.
ulusal.com.tr
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