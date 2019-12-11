Son dakika haberleri... 2020'de asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Türk-İş’te yaptı.

2020 yılında 7 milyonu aşkın çalışan için geçerli olacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık'ta yapmıştı.

Komisyonda işçiyi Türk-İş, işvereni Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. Hükümet adına da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı katılıyor.

İşçi sınıfını temsilen ikinci toplantının ev sahipliğini Türk-İş üstlendi. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri sunum yaptı. Bakanlık temsilcileri yıl içerisindeki ekonomik ve sosyal gelişmelere ilişkin komisyonu bilgilendirdi. Ayrıca hükümetin 2020 yılı için ekonomideki hedefleri de masaya yatırıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan gelmesi beklenen bir çalışanın bir aylık geçim maliyetini hesaplayan raporsa toplantıya yetişmedi. Asgari ücreti belirlemede büyük öneme sahip olan raporun üçüncü toplantıya gönderileceği öğrenildi.

Komisyon bir sonraki toplantısını ise 17 Aralık Salı günü işverenin yani TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.

İşçi 2578 liranın altında rakamı tartışmama konusunda kararlı. Vatandaşların beklentisi ise daha da yüksek.



HABER: SEDA AKYÜZ

KAMERA: TANSEV KARA

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