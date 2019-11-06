Son dakika haberleri! 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ile emekli aylık ve ikramiyeleri artacak

Anayurt gazetesi Murat Polat, 3600 ek gösterge ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

Polat, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genel seçimlerden önce televizyon kanallarında son dakika bir müjde vermişti.

Erdoğan öğretmene, polise, sağlıkçıya ve din görevlisine 3600 ek gösterge vereceğini söyledi,

Bütün eğitim camiası ve Polis teşkilatı sevinç içerisinde idi şimdi bakıyorum kaç ay geçti 3600 ek göstergeden ses yok.

3600 ek gösterge ile ilgili hükümette çalışma var mı?

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisi olmak üzere 1.6 milyon memur ile memur emeklilerinin yakından takip ettiği ek gösterge düzenlemesinde sevindirici haber Ak Parti Genel merkezinden geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır.

Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor” dedi müjdesini kamuoyuna verdi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, çalışmalar kapsamında, polisler, hemşireler, din görevlileri ve öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenlemenin söz konusu olduğunu söyledi.

Biliyorsunuz ek gösterge özellikle emekli aylık ve ikramiyelerini artıracak.

Bazı çalışanların ise maaşlarında artış olacak.

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler çalışmaya başladı Hükümet yetkilileri ek gösterge ile ilgili Mecliste kanun teklifi verecek mi?

Şimdi milyonların gözü kulağı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ek göstergenin görüşülüp görüşmeyeceği,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ek göstergenin çıkması için çalışma talimatı vermişti."

ulusal.com.tr