Son dakika haberleri... AK Parti'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması! EYT son durum

AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan, Kanal 58'de yayınlanan Bakış Açısı programında EYT konusundaki soruyı yanıtladı.

AK Partili Özkan, şunları söyledi:

"Bir milli ve yerli siyaset olarak tek bir derdimiz vardır: Ülkemizin ekonomik kaynaklarını ancak ve ancak aziz milletimize sunarız. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Onun için bu kaynakları o şekilde dağıtmak lazım ki milletimizin hem geleceğini inşa etmesi lazım, hem bugünlerini güvence altına alması lazım, hem de ülkemizin asil sahibi olan gençlerimize daha müreffeh bir Türkiye bırakmamız lazım.

Şu anda EYT ile ilgili bütçede bir düzenleme yok. Çünkü mevzuat neyse ona göre düzenlemeler yapıldı. Talepler değerlendirilir, bakılır, onlara da bakılıyor, ama netice itibariyle biz insanımıza emeklilik döneminde hiçbir yerde çalışmaya ihtiyacı olmaksızın, müreffeh, hadi diyorlar ya 'Almanlar geliyor, emekli maaşıyla ülkemizde tatil yapıyor', işte vatandaşlarımıza böylesi bir tatil yapma imkanını veren emeklilik maaşını sağlayabilmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Bunun çalışmaları da değerlendiriliyor. Bu konuda bir, etki analizi deriz biz, getirisi götürüsü ne olacak, getirisine götürüsüne bakılacak ve inşallah en doğru düzenleme neyse o.

Bugün Almanya'da 65-67 yaş emeklilik. Japonya ve Güney Kore'de, Uzakdoğu'da 70-73 yaşına kadar emekli olamayanlar da var. Ama Türkiye'de şu anda bu 53 yaşında. Fiili emeklilik yaşımız şu anda 53 bizim. 65 ama, o kağıt üzerindeki. 99 öncesi ve sonrası nedeniyle şu anda henüz 53'lere gelebildik. 33 yaşlarından geldik buraya. 33 yaşında bu ülkede emekli olan insanlarımız vardı. Şu anda 53'leri yakaladık. Biz CHP gibi demiyoruz. Onların grup başkan vekilleri dedi ki Meclis'te: 'AK Parti hükümeti, iktidar, ne yaparsa yapsın, dünyada en doğru icraatı da yapsa, ağzıyla kuş tutsa onları alkışlamayacağız' dedi. Biz öyle demiyoruz."

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