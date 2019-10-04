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Son dakika haberleri! Bakan Berat Albayrak'tan faiz oranları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı." dedi

Son dakika haberleri! Bakan Berat Albayrak'tan faiz oranları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, genel ve sera İVME finansmanı hakkında paylaşımlar yaptı.

Albayrak, şunları belirtti:

"İhracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME finansman paketi, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ediyor.

Enflasyonla mücadelede sağlanan başarı ile birlikte, İVME paketine talep artarken enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde önemli düşüş sağlandı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #berat albayrak #faiz oranları
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