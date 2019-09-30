Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022" tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada "Kur saldırılarını başarıyla engelledik. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük. Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız." dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.



Berat Albayrak, şunları söyledi:



"Oldukça zor bir dönemde dengelenme hedefimizi başarılı bir şekilde uyguladık.



Bu yılki programın ana temasına 'Değişim Başlıyor' dedik.



Bu değişimi inanarak gerçekleştirebiliriz, yapacak çok işimiz var.



Resesyon beklentisine rağmen kuvvetle muhtemel yıl sonunu pozitif büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz.



Cari açıkla mücadelede önemli bir başarı elde ettik.







2019 yılında yüzde 0,5 büyüme bekliyoruz.



Yılın ikinci yarısında ertelenen özel tüketimde dönüş bekliyoruz.



Kur saldırılarını başarıyla engelledik.



Vergi indirimleriyle yumuşak inişi sağladık.



Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesine döndük.



Dengelenme dönemi kazanımlarını koruyacağız, bunun ötesinde bir süre daha bunu sürdürdükten sonra değişim sürecini başlatacağız."



ulusal.com.tr