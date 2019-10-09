Son dakika haberleri! CHP'den emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda açıklama yaptı.

Gürer, "Emeklilikte yaşa takılanların hakları bir an önce verilmelidir. Faize verilen, israfa harcananların yanında, kayıt dışının varlığına rağmen EYT’lileri maliyet görmek, onlardan alınan primi yok göstermek ve haksız suçlamalar üretmek yakışık almamaktadır" dedi.

CHP'li Gürer, şunları söyledi:

"İşsizlik yanısıra her gelen zamlarla vatandaş 'yandım anam' demektedir. Elektrik zamları lambayı değil vatandaşı yakmaktadır.

Esnaf, çiftçi, işçi, emekli, engelli, memur hatta sanayicilerin artan sorunlarına iktidar çözüm üretememektedir.

Emeklilikte yaşa takılanların haklı talepleri bir an önce yasa ile düzenlenmelidir.

4447 sayılı kanunla alınan hakları geri verilmelidir.

Prim ve günü dolduran, emekli olmalıdır."

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