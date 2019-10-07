SON DAKİKA HABERLERİ! Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortalarının tamamıyla SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği'nden önemli açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Çerkezköy ve Kapaklı Bakış Gazetelerinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan “Gündeme Bakış” programına katıldı. Özüpak burada, gazeteci Mehmet Akif Aldoğan ve Fırat Keskinkılıç ile izleyicilerin sosyal medya üzerinden sorduğu soruları yanıtladı.



Özüpak, "Stajlar ile giriş tarihi olarak sayılacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:



Onun da mücadelesi için dosyamızda bununla ilgili borçlanma getirilebilir dedik. Hem devletimize kaynak hem de mağduriyetin bitirilmesi anlamında. 89 girişli staj mağduru olarak bunun da mücadelesi veriyoruz. İki tane avukatlık ve doktorluk meslek olarak seçiliyor stajın geçerliliği 15 yaşında çalışma hayatına başladık. Banka bölümü mezunuydum. Bir memur kadar çalıştım. Sigortalığınız başladı dediler. Pembe bir kart verdiler. Sevinçliydik. Yıllar sonra maalesef size malullük primi yatmadığı için bu haktan faydalanamıyorsunuz dediler. Özüpak sözlerini “Trakya bölgesi olarak Çerkezköy’de bir derneğimiz açılıyor. Ülke genelinde 12 derneğimiz var. 7 yerde de dernekleşme içerisindeyiz. Amacımız bir sloganımız var ‘Edirne’den Kars’a çıksın artık bu yasa’. Yapımızı ne kadar genişletebilirsek o kadar kitleye ulaşıp mücadelemizin sonunu getirmeyi amaçlıyoruz. Kurulan derneklerimize arkadaşlarımızın destek olmasını istiyoruz. Hakkım diyen herkesi de bu anlamda desteğe bekliyoruz."



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