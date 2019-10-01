Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Saldırı dalgasının ilk ayağı olan döviz kuru nispeten istikrarlı bir çizgiye oturtulmuş, ardından faizin aşağı inmesi için ihtiyaç duyulan adımlar atılmıştır. Faizlerin düşmeye başlamasıyla, piyasalarda bir canlanma gözlenmiştir. IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattık." açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılış töreninde konuştu.



Erdoğan, şunları söyledi:



"Saldırı dalgasının ilk ayağı olan döviz kuru nispeten istikrarlı bir çizgiye oturtulmuş, ardından faizin aşağı inmesi için ihtiyaç duyulan adımlar atılmıştır.



Bankacılık sistemimiz güçlü yapısını koruyor.



Faizlerin düşmeye başlamasıyla, piyasalarda bir canlanma gözlenmiştir.



Önümüzdeki günlerde yeni verilerin açıklanmasıyla enflasyonun yeniden tek haneye ineceğine inanıyorum.



Büyüme yeniden olumlu yönde bir seyir izlemeye başladı.



Muhtemelen bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kıracağız, turizm geliri yüzde 10 artacak, 50 milyon turisti yakalayacağız.



Merkez Bankamızın döviz rezervi yeniden 100 milyar doların üzerine çıktı.



Ekonomik göstergelerin tamamı önümüzdeki dönem için olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret ediyor.



IMF defterini tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattık.



Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz.



Reformları kesintisiz sürdürmekte kararlıyız."



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