Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması yaptı.

Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce yurttaşlarla sohbet etti.

Sohbet sırasında bir kadın, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi.

Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" ifadelerini kullandı.

Ardından kadının "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" şeklinde konuşması sonrasında Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" dediği aktarıldı.

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