Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan "EYT çıkar mı" sorusunu yanıtladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması yaptı.

Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadan önce yurttaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelişi sırasında bir kafenin önünde durarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların EYT ile ilgili sorusuna "Ne yapalım? 40 yaşında emekli mi olalım? 40 yaşında, 50 yaşında emekli mi olur? Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini ödemişse emekli olur." yanıtını verdi.

Erdoğan, çocuklara oyuncak verdikten sonra programa geçti.

ulusal.com.tr