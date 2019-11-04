Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması
Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusuna dair bir soruya cevap verdi. İşte Kalın'ın o açıklaması
EKONOMİ 04.11.2019, 18:37 05.11.2019, 01:07
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı.
İbrahim Kalın, emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda bir basın mensubunun sorusunu yanıtladı.
İbrahim Kalın, şunları söyledi:
"Emeklilikte yaşa takılanlar konusu da bugün gündeme gelmedi.
Ama Çalışma Bakanlığımızın bildiğiniz gibi 3600 ek gösterge ile ilgili bir çalışması var.
O devam ediyor ama bugün o konu da gündeme gelmedi."
ulusal.com.tr
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