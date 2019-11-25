Son dakika haberleri! Dolar ne kadar oldu? Dolarda son durum
Dolar/TL kuru, 5.7508 ile 5.75 seviyesinin üzerini gördü. İstanbul serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, avro 6,3220 liradan işlem görüyordu
EKONOMİ 25.11.2019, 13:26 25.11.2019, 13:30
Dolar/TL kuru, 5.7508 ile 5.75 seviyesinin üzerini gördü.
Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi 1,1014, sterlin/dolar paritesi 1,2881 ve dolar/yen paritesi 108,85 düzeyinde seyrediyordu.
İstanbul serbest piyasada dolar 5,7390 liradan, avro 6,3220 liradan satılıyordu.
Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 13.00 itibarıyla 1.459,47 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 63,38 dolardan işlem görüyordu.
ulusal.com.tr
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