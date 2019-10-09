Son dakika haberleri! Dünya Bankası'ndan Türkiye ekonomisi açıklaması

Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesi için yayınladığı en son Ekonomik Güncelleme raporuna göre, Avrupa ve Orta Asya bölgesinde ekonomik büyüme yavaşlıyor ve 2019 yılı için bölgesel büyüme oranı yüzde 1,8 olarak tahmin ediliyor.

Dünya Bankası'nın bu tahmini, bölgenin en büyük iki ekonomisi olan Rusya ve Türkiye’deki yavaşlayan büyümeyi yansıtıyor. Rapor aynı zamanda Orta Avrupa, Orta Asya ve Güney Kafkasya ülkeleri dahil olmak üzere bölgenin geri kalan bölümlerinde sağlam büyüme kaydedileceğini öngörüyor.

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2019 yılı büyüme beklentisini -%1,0'dan %0,0'a revize ederken, 2020 yılı büyüme beklentisini %3,0 olarak, 2021 yılı büyüme beklentisini ise %4,0 olarak korudu.

Dünya Bankası, Türkiye'de 2019'da tüketici fiyatlarının ortalama %16,5, 2020'de %11,0, 2021'de %9,0 olmasını bekliyor.

Dünya Bankası'nın Türkiye'de cari denge/GSYH beklentisi 2019 yılı için -%0,8, 2020 yılı için -%3,1, 2021 yılı için ise -%3,8.

ulusal.com.tr