Ekonomist Uğur Civelek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı (2020-2022) (YEP) ve dolar TL kuru ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Civelek, "Buna da bakmaksızın kurun belini kırdık derseniz, siz mevcut rezervleri kullanarak arzı artırarak, kuru bir yerde tutabilirsiniz 5.60'lara getirmiş olabilirsiniz ama aynısını bir yıl daha tekrarlama şansını azaltarak bunu yaptıysanız eğer boş yere övünüyorsunuz demektir. Hiçbir şeyi dikkate almadan, insanların neden dövize yöneldiğini düşünmeden, sırf o eğilimleri kırmak üzere inatlaşarak bunu yaptıysanız bunun değeri sınırlıdır. Bu, kırılgan bir dengedir. Böyle gelse de böyle gitmeyecek bir durumdur. Çünkü, uzlaşmazlıklar, büyüyen güvensizlik var" dedi

Ekonomist Uğur Civelek, Ulusal Kanal'da Erkan Kol'un sunduğu Gün Ortası programında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nı (2020-2022) (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Uğur Civelek, şunları söyledi:



"Yeni Ekonomi Programı, niye bugün açıklandı? 2020 yılı bütçesinin hazırlanması lazım. Bunun için ekonomik hedeflerin de belirlenmesi lazım. Geçen yıl olduğu gibi hem geride kalan yılın bir değerlendirmesini yapacaklar hem de gerçekleri çok konuşmadan güven depolayarak geleceğin hedeflerini şekillendirmeye çalışacaklar. Burada en önemli olan, 2020 yılı bütçesi hazırlanırken ne büyüme hedef almışlar, yüzde 5 hedeflemişler. Bunun biraz tartışılması lazım. Ne kadar gerçekçidir, değildir?



ENFLASYON HEDEFİ



Tabi bir de şu var. Geride kalan yıl nasıl değerlendirilmiş? 'Enflasyon hedefinde çok başarılıyız' diyor. Büyümeyi de 2.3'ten yarıma çekiyor. 'Çok başarılı' diyor. Şimdi ben başarılı görmüyorum. Neden? Çünkü detaya da bakmak lazım.



Çok ciddi çelişkiler var. İnandırıcı değil.



KUR İLE İLGİLİ GELİŞMELER



Ben şuna bakarım. Bir, dünyada neler oluyor, bölgemizde ve küresel ölçekte? Bundan bağımsız hesap yapmak, zaten gaflettir. İkincisi, içeride kendi insanlarımın güvenini kazanabiliyor muyum, kazanamıyor muyum? Buna da bakmaksızın kurun belini kırdık derseniz, siz mevcut rezervleri kullanarak arzı artırarak, kuru bir yerde tutabilirsiniz 5.60'lara getirmiş olabilirsiniz ama aynısını bir yıl daha tekrarlama şansını azaltarak bunu yaptıysanız eğer boş yere övünüyorsunuz demektir. Hiçbir şeyi dikkate almadan, insanların neden dövize yöneldiğini düşünmeden, sırf o eğilimleri kırmak üzere inatlaşarak bunu yaptıysanız bunun değeri sınırlıdır. Bu, kırılgan bir dengedir. Böyle gelse de böyle gitmeyecek bir durumdur. Çünkü, uzlaşmazlıklar, büyüyen güvensizlik var."



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