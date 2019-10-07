SON DAKİKA HABERLERİ! Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'tan önemli açıklamalar

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Çerkezköy ve Kapaklı Bakış Gazetelerinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan “Gündeme Bakış” programına katıldı. Özüpak burada, gazeteci Mehmet Akif Aldoğan ve Fırat Keskinkılıç ile izleyicilerin sosyal medya üzerinden sorduğu soruları yanıtladı.



"HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINDI"



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT ile ilgili olarak, "Biz çalışma hayatımıza başlarken Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bize tanımış olduğu bir süreç, şart vardı. O şartların dahilinde hayaller kurduk. Ama 4447 sayılı yasayla bu hayallerimiz ötelendiği için çalışma hayatı içerisinde 2 ile 17 yıl kalmaya sürecimiz devam etti. Hakkımız elimizden alındı. Maç oynanırken kural değişti. Şu anki gelinen aşamada benim hakkım diyen arkadaşlarımızla hakkımızın haklıya iade edilmesi için Edirne’den Kars’a mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



"4447 SAYILI KANUNUN TAMAMEN İPTALİNİ İSTİYORUZ"



Çok mücadele ettiklerini ifade eden Özüpak, "EYT konusunda bizden evvel dava içerisinde olanlar bayrağı devretti. Biz bayrağı devralan arkadaşlarımızla gelinen safhada tüm Türkiye’nin böyle bir mağduriyetin varlığından haberdar olduğunun kanıtıyız. İnanıyorum ki bu mücadeleyle de bu davanın sonucunu birlikte getirmiş olacağız.” diye konuştu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda olmazla olmazları üzerine açıklama yapan Özüpak, “Biz 4447 sayılı kanunun tamamen iptalini istiyoruz. Çünkü bu anayasal bir hak. Dönemin koalisyon hükümeti eliyle bu hakkımız elimizden alındı. Tavizsin 4447 sayılı yasanın iptalini, hakkımız olanı istiyoruz." dedi.



"ANAYASAL BİR SUÇ İŞLENMİŞ DURUMDA"



4447 sayılı yasa ile ilgili de bilgi veren Özüpak, "4447 sayılı yasa 8 Eylül 1999’da kademeli yaş haddinin varlığıyla normalde bir yasa çıkarken ileriye doğru işlemesi gerekirken biz de maç oynanırken kural değişmez kuralı ihlal edilerek 2 ile 17 yıl arasında yaş haddi getiren bir yasa. İleriye doğru işlemesi gerekirken bizde 2-17 arasında yaş haddi getiren bir yasa. Anayasal bir suç işlenmiş durumda. Biz anayasal haklarımızı iade etsinler, hayallerimizi gerçekleştirelim istiyoruz. 10-12 yıl bekleyen arkadaşlarımız var. En büyük mağduriyet işsizlik. 45-50 yaş arasında çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Yaşımızdan dolayı işe giremiyoruz. Bu yaş aralığında iş bulamama durumu ekonominin çöküşü oluyor. Aile ortamında eşler arasında sorunlar başlıyor. Boşanmalara, şiddetlere kadar mağduriyetlere şahit oluyoruz. Sorunumuz ekonomimizin çözümlenmesi ve haklarımızın iade edilmesiyle çözülecektir." diye konuştu.



“ÇOK FAZLASIYLA YIPRANDIK”



Aylık Bağlanma Oranı (ABO) sistemi ile ilgili olarak da soruları yanıtlayan Özüpak, “Ben hep şunu söylüyorum. Biz hem yaş hem maaş mağduru olduk. Aylık bağlanma oranları 2008’de 5510 yasayla yüzde 70 oranında bağlanan oranların bugün yüzde 28’lere düşmesiyle 1000-1500 lira arasında çalışan arkadaşlarımızın çok büyük bir kayıp. Yüzde 28’lerle bağlanacak maaşlar 1000-1500 liralara kaldı. Asgari ücret 2020 lira. Asgari ücret senin asgari ücret altında geçinmen çok zor diyor. Açlığa sefalete çift dikişi sevk ediyor ya da mezara kadar çalışmaya sevk ediyor. Çok fazlasıyla yıprandık. Bunun da mücadelesini veriyoruz. Yaş haddi kadar aylık bağlanma oranlarının acilen değiştirilip, insanca yaşanabilir bir maaş seviyesine getirilmesi gerekiyor. Şu anki sistemle gençlerimiz 65 yaşa hiç sıcak bakmıyor. “ dedi.



“YOL ALABİLECEĞİMİZ BİR ABİMİZ DEĞİL”



Sosyal Güvenlik Müşaviri Ali Tezel ile ilgili gelen soruya ise Özüpak, “Ali bey ile iki toplantıda yan yanaydık. Ben taş yerinde ağır sözüne inanan bir insanım. Ali bey bize çok atıfta bulundu. ‘Bavulla para götürdü.’ Bütün EYT’lilere söylenmiş bir söz. Oraya atıyor bir şey ondan sonra bir cevap da yok. Bizi yönlendirmeye çalıştı. Zannetti ki ben EYT’yi evirir, çeviririm. Sürecin böyle olmadığını gördü. Gördüğü akşamı da yaptığımız telefon görüşmesini Gönül hanım beni istemiyor diye yansıttı. Keşke cevabımı yazsaydınız dedim. Onu da yazmadı. Biz muhatap bile almıyoruz. EYT’yi çok dillendiren bir büyüğümüzdü. Ama yol alabileceğimiz bir abimiz değil.” şeklinde yanıt verdi.



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