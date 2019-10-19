Son dakika haberleri! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden yeni Naci Ağbal açıklaması

Bütçede yer verilmedi, tepki ise gecikmedi.

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 18 Ekim'de Meclis'e sunuldu. Sunulan teklifte emeklilikte yaşa takılanlara herhangi bütçe ayrılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın sözleri, EYT sorununun 2020'de de çözüme kavuşmasının hayal olması yönünde yorumlandı.

EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan da Ağbal'ın açıklamasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kotan Cumhurbaşkanlığının taleplerine ilişkin kurduğu komisyonu hatırlattı.

Kotan, kurulan komisyondan umutlu olduklarını da dile getirdi.

ulusal.com.tr