Son dakika haberleri! Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden yeni Naci Ağbal açıklaması
Emeklilikte yaşa takılanlar, Meclis'e sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde yer almamalarına tepki gösterdi. Sorunlarına çözüm için Cumhurbaşkanlığının kurduğu komisyondan umutlu olan EYT'liler, haklarını alana kadar mücadele edeceklerini belirtti
EKONOMİ 19.10.2019, 17:36 19.10.2019, 18:28
Bütçede yer verilmedi, tepki ise gecikmedi.
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi 18 Ekim'de Meclis'e sunuldu. Sunulan teklifte emeklilikte yaşa takılanlara herhangi bütçe ayrılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın sözleri, EYT sorununun 2020'de de çözüme kavuşmasının hayal olması yönünde yorumlandı.
EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Ersin Kotan da Ağbal'ın açıklamasını Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kotan Cumhurbaşkanlığının taleplerine ilişkin kurduğu komisyonu hatırlattı.
Kotan, kurulan komisyondan umutlu olduklarını da dile getirdi.
ulusal.com.tr
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