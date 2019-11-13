Son dakika haberleri... Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilere iyi haber gelecek mi?

EYT'LİLERE MÜJDELİ HABER GELECEK Mİ?

Emeklilikte yaşa takılan EYT'li yurttaşlar, hükümetin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda müjdeli haberi bekliyor.

EYT'liler, Türkiye genelinde her akşam saat 20.30'da ışık açıp kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Öte yandan İyi Partili Lütfü Türkkan da EYT ile ilgili düzenlemenin de bir an önce Meclise getirilmesini istedi.

Türkkan, Meclise gelecek ilk torba kanun teklifine 3600 ek göstergenin konulmasını ve yasalaştırılmasını, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin de bir an önce Meclise getirilmesini istedi.

ulusal.com.tr