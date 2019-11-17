Son dakika haberleri! Emeklilikte yaşa takılanlardan önemli karar! EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanlar EYT sözlerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, tepki gösterdi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ"

Özüpak, "Alansa alan Meclis ise Meclis. Her yerde olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz yola baş koyduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert eleştirilerinin ardından gözler bir kez daha Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği'ne çevrildi.

EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Biz mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

"HER YERDE OLACAĞIZ"

Özüpak, "Sayın Cumhurbaşkanımız böyle buyurmuş, biz de tepkimizi yine bizi gören, bizi anlayan, bizi dinleyenlerle yol alacağımızı her yerde alanda, mitingte, toplantılarda, Meclis'te, her yerde de dile getirmeye devam edeceğiz." dedi.

"YEREL SEÇİMLERDE ZATEN ETKİMİZİ GÖSTERDİK"

Gönül Boran Özüpak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Seçimi kaybetsek de bu hakkı vermeyeceğiz' deyişi ile biz yerel seçimlerde zaten etkimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

"RAPOR İSTENMESİ BİR OYALAMACA MIYDI?"

Emeklilikte yaşa takılanlar, Erdoğan'a seçim üzerinden yanıt verdi. EYT Derneği Başkanı Özüpak, "Vedat Bilgin beyden bir rapor istendi Cumhurbaşkanımız tarafından. Bu rapor istenmesi bir oyalamayaca mıydı? Bu açıklamanın rapor öncesi mi rapor sonrası mı, onu da çok merak ediyoruz?" şeklinde konuştu.

"İSKANDİNAV" VE "ÇİFT MAAŞ" TARTIŞMASI

"Biz ülkeyi batırmak istemiyoruz, batıranlar değiliz en fazla katkı sunanlarız" diye konuşan Özüpak, "Çift maaş alacaklar konusunda da ben buradan bütün devlet büyüklerimize sesleniyorum. Lütfen, eğer bir tasarruf yapılacaksa sizler çift maaşlarınızdan vazgeçin." dedi.

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