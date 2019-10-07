SON DAKİKA HABERLERİ! EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ''EYT ne zaman çıkar'' sorusunu yanıtladı - 7 Ekim 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Bakış TV'de Gündeme Bakış programına konuk oldu.



Gönül Boran Özüpak programda "EYT ne zaman çıkar" sorusunu yanıtladı.



Sunucunun "Sizin tahmininize göre bu yasa ne zaman yürürlüğe girer ya da girer mi?" sorusuna cevap olarak Özüpak, şunları söyledi:



"Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bu mücadelenin Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir kurul ile bir çalışma başlatılmasıyla artık böyle bir mağduriyetin varlığının gösterdikleri, kabul etmiş olarak görüyorum ve süre konusunda hani 6 ay 1 sene falan demiyorum ama en kısa sürede bence bir açıklama gelecek, yine bizler de o masanın bir ucunda olmayı istediğimizi üstüne basa basa söyledik. Zaten gerekli paylaşımları bilgi aldığımız sürece yaptığımız görüşmeler süresince sosyal medyada gerekli açıklamaları yapıyoruz. Biraz daha sabır diyorum arkadaşlarıma. Çok bekledik ama biraz daha sabır."



ulusal.com.tr



