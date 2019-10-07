SON DAKİKA HABERLERİ! EYT için yasa tasarısı açıklaması - 7 Ekim 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

İşte gelen sorular ve Ekrem Sarısu'nun verdiği cevaplar:



"ORTADA BİR YASA TASLAĞI DAHİ YOK



Soru: 5 Mart 1975 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Haziran 1994 olup 6308 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? EYT çıkarsa hemen olur muyum?



Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan 55 yaşınızı dolduracağınız 5 Mart 2030’da emekli olabilirsiniz. Sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayanları emekli edecek bir yasa çıkarsa siz de yararlanırsınız. Ancak böyle bir yasa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Ortada bir yasa taslağı dahi yok. Sorunuzun ikinci kısmına yasa çıktıktan ve yasa görüldükten sonra daha sağlıklı cevap verilebilir.



EYT ÇIKARSA YARARLANIRSINIZ



Soru: 12 Mayıs 1974 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Mart 1990 olup 8300 gün prim ödemem var. Hâlâ çalışmaktayım. EYT adı altında bir yasa çıkarsa faydalanabilir miyim?



Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile, 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanları emekli edecek bir yasa çıkarsa, tabi ki siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.



PRİMİ 7200 GÜNE TAMAMLAYACAKSINIZ



Soru: 1969 doğumlu kadınım. Nisan 2011’de sigortalı işe başladım. Kamu kuruluşunda sürekli işçi statüsünde çalışıyorum. Ne zaman emekli olurum?



Cevap: Emekli olmak için; 7200 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Boşluğunuz yoksa ara vermeden çalışmanız halinde, priminizi 7200 güne tamamlayacağınız Nisan 2031’de emekli olabilirsiniz.



KIDEM TAZMİNATI ALMAK İÇİN AYRICA 25 YILIN DOLMASI GEREKİYOR MU?



Soru: Çıraklık sigorta başlangıcım 1998, fakat prim ödemem 2002 yılından itibaren başladı. Şu an 6300 gün prim ödemem var. Kıdem tazminatı almak için 7000 iş günü yeterli mi? Yoksa 25 yıl hizmet süremi beklemem mi gerekiyor?



Cevap: Emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanlar, işlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabiliyor. Emekli olmak için; 7000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. 700 gün daha prim ödeyerek priminizi 7000 güne tamamlayacağınız tarihte işinizden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirsiniz. Kıdem tazminatı almak için ayrıca 25 yıl sigortalılık süresini doldurmanız gerekmiyor.



70 GÜN ASKERLİK BORÇLANMASI OCAK 2021’DE EMEKLİ EDER



Soru: 1 Ocak 1966 doğumluyum. Askerliğimi 24 Ağustos 1994-15 Mart 1996 tarihleri arasında yaptım. SSK başlangıç tarihim 1 Aralık 1996 olup 7300 gün primim var. Askerliğimin ne kadarını borçlanarak ne zaman emekli olabilirim?



Cevap: Askerliğinizin 370 gününü borçlanmanız halinde, emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabi olursunuz. Priminiz yeterli olduğundan borçlanmadan sonra prim ödemeseniz de, 55 yaşınızı dolduracağınız 1 Ocak 2021’de emekli olabilirsiniz."



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