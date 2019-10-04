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SON DAKİKA HABERLERİ! "EYT'lilere kademeli emeklilik" haberlerine açıklama - Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Son günlerde basın yayın organlarında çıkan "emeklilikte yaşa takılanlara kademeli emeklilik" haberleri için Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan önemli bir açıklama geldi. Erdursun, bu haberlerin işi sulandırmak isteyenlerin söylentileri olduğunun altını çizdi

SON DAKİKA HABERLERİ! "EYT'lilere kademeli emeklilik" haberlerine açıklama - Emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "emeklilikte yaşa takılanlara kademeli emeklilik" haberleri için önemli bir açıklama yaptı.

Erdursun, bu haberlerin işi sulandırmak isteyenlerin söylentileri olduğunu belirtti.

Özgür Erdursun, EYT konusundaki mağduriyetin çok net olduğunu ifade etti.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların yaşa takılmış ve mağdur olmuş kitle olduğu ifade etti.

Çözümün tek olduğunu ifade eden Erdursun, bu işin kademesinin olmayacağının altını çizdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #özgür erdursun #kademeli emeklilik
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