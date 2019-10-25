Son dakika haberleri... EYT’li aile: Açlığa mahkum nasıl yaşayacağız? Boşanmanın eşiğindeyiz

TBMM'de açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler kendisine gelen telefondan bahsetti.

Güler telefonla arayan ailenin, "EYT’li bir aile: Açlığa mahkum nasıl yaşayacağız? Boşanmanın eşiğindeyiz.." dediğini belirtti.

Güler, "EmeklilikteYaşaTakılan'lar bu süre zarfında emekli olamadıkları için hiçbir yerden gelirleri olmadığı için açlığa mahkum nasıl yaşayacaklarını soruyorlar. Ortada gerçekten vahim bir durum var." ifadelerini kullandı.

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