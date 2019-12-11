Son dakika haberleri... FED faiz kararını açıkladı
Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı
EKONOMİ 11.12.2019, 22:08 11.12.2019, 22:18
ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz karını açıkladı. Buna göre Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı.
Fed yılın son toplantısında beklendiği gibi faiz oranında değişiklik yapmadı.
Kurum faizleri yüzde 1.75-1.50 aralığında bıraktı. Fed metninden, ‘görünüme ilişkin belirsizlikler’ ifadelerini çıkardı.
Kurum, 30 Ekim 2019’da gerçekleştirdiği toplantıda faizleri 25 baz puan indirmişti.
Fed’in faiz kararını açıklamasının ardından dolarda önemli bir hareketlilik yaşanmadı.
Kaynak: AA
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